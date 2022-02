I lavori previsti per il 26 febbraio sul ponte a Veggia, in via Radici in Monte, sono stati rinviati a data da destinarsi. Lo rende noto il Comune di Casalgrande. I lavori di monitoraggio del ponte, già programmati per la mattinata del 26 febbraio, che prevedevano il divieto di transito su via Radici limitatamente al tratto sul ponte che attraversa il

fiume Secchia, sono dunque rimandati di qualche settimana.