Ciclo primario di vaccinazione con Nuvaxovid: da domani le prenotazioni

Cominceranno lunedì prossimo, 28 febbraio, le somministrazioni della prima dose del nuovo vaccino di Novavax, autorizzato per cittadini a partire da 18 anni, solo per il ciclo primario (prima e seconda dose). 10.000 le dosi previste per Modena.

Per prenotare non serve la prescrizione medica: bastano i dati anagrafici (nome, cognome, data e comune di nascita) o, in alternativa, il codice fiscale.

Nella nostra provincia è possibile prenotare attraverso uno di questi canali, a partire dalla giornata di domani, sabato 26 febbraio:

Numero dedicato 059 2025333 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13).

(dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13). Fascicolo sanitario elettronico

Portale Cupweb

App ERsalute

L’appuntamento per la seconda dose sarà fornito direttamente al Centro Vaccinale (dopo 21 giorni). Non è previsto accesso diretto per eseguire la prima dose con Novavax, l’accesso diretto rimane solo per l’esecuzione del ciclo primario con vaccini a Mrna.

Al momento, per le prime giornate di vaccinazione, sono state attivate sedute sul Punto vaccinale di Modena, l’Ausl valuterà l’attivazione di altre sedi in base all’adesione dei cittadini.

Quali documenti portare il giorno della vaccinazione

Il giorno della vaccinazione è necessario presentarsi al Punto vaccinale prescelto con:

il modulo di consenso e la scheda anamnestica (da consegnare, già compilati e firmati) un documento di identità in corso di validità la tessera sanitaria (codice fiscale)

Tutte le informazioni e la modulistica su www.ausl.mo.it/vaccino-covid-novavax