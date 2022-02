Hockey Scandiano, i rossoblu ritornano al PalaRegnani: domani scontro diretto contro Roller Bassano

La prima squadra sarà impegnata sabato alle ore 17:30 al PalaRegnani per il ritorno in pista dopo un mese di stop, dovuti anche ad alcuni casi covid-19. Si ripresenterà davanti al proprio pubblico, che sempre li ha sostenuti anche nei momenti più difficili, con la squadra che dovrebbe essere al completo. La classifica è diventata corta e le prossime settimane saranno durissime in quanto dovrà recuperare le tre gare saltate negli ultimi giorni, Novara, Bassano e Modena, oltre a giocare le partite in programma. Un vero e proprio tour de force ma preparato adeguatamente, seppur con alcune assenze, dal preparatore atletico Federico Zambelli.

“Sicuramente non era la partita più facile dopo un mese di stop. Abbiamo faticato a prendere il ritmo; in più loro giocano tutto campo ed era difficile trovare spazi. Abbiamo riaperto la gara ma l’episodio del blu ha chiuso la partita.”

“La condizione atletica ottimale di dicembre è ancora attiva, c’è bisogno di giocare per i 50 minuti per affinare il resto. Ci sono otto giocatori che possono entrare in pista e possono dare il 100%”.

Il Roller Bassano è al sesto posto a quota 19 punti, 14 partite e 6 vittorie. Non il migliore campionato della lunga permanenza in Serie A2 per il team di Alberto Vidale, ma a livello di gol segnati è al secondo posto dietro la capolista Montecchio. Un attacco governato dalle realizzazioni del bomber Andrea Marangoni, 18 reti, insieme alle 12 di Tottene e 11 di Pelva e Zambon. Un team esperto con diverse individualità importanti, con trascorsi in Serie A1, ma come lo Scandiano, è una delle realtà che utilizza tutti i giocatori disponibili. I rossoblu di Alessandro Cupisti possiedono ancora la seconda miglior difesa del girone, 40 contro 35 del Trissino, ma è la parte offensiva a latitare, il secondo peggiore dopo il Correggio (32 reti). 10 i gol firmati da Busani, seguito a 7 dal galiziano Rocha, entrambi a segno nella trasferta infrasettimanale a Montecchio. Martedì sarà già ora di ritornare al PalaRegnani alle ore 20:45 per il recupero contro l’Azzurra Novara, un’altra squadra che punta in alto in classifica.

Fischio d’inizio alle ore 17:30 dal PalaRegnani agli ordini di Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA) e che sarà trasmessa in diretta FISRTV http://bit.ly/hpserieA2-scaxrb con la voce di Sandro Rainieri

I convocati: il numero 10 Filippo Dimone e 1 Matteo Vecchi (capitano) in porta; con il numero 5 Nicolò Busani, Gioele Ganassi, l’8 Alessandro Cortes, il 9 Alex Rocha, il 19 Peter Ehimi, il 29 Lorenzo Barbieri (capitano), il 75 Alessandro Uva ed il 77 Filippo Fontanesi.

LE ALTRE SQUADRE

In questo weekend ci sarà una sola gara quella della Coppa Italia Under 19 contro l’Amatori Modena 1945, ultima in classifica. Forti delle 4 vittorie in cinque gare, la squadra di Daniele Uva ritorna in pista dopo la vittoria 9-3 contro Correggio. Si gioca domenica alle ore 16:00 all’Arcostruttura di Scandiano. Venerdì 4 marzo la gara di Serie B nella stracittadina Scandiano contro Rotellistica Scandianese.

Questo il calendario delle prossime gare

Martedì 1 marzo – Scandiano-Novara

Sabato 5 marzo – Thiene-Scandiano

Mercoledì 9 marzo – Bassano-Scandiano

Sabato 12 marzo – Scandiano-Montebello

Mercoledì 16 marzo – Scandiano-Modena

Sabato 19 marzo – Correggio-Scandiano

Sabato 2 aprile – Roller Bassano-Scandiano

Sabato 9 aprile – Scandiano-Montecchio Precalcino

Nella foto di Alberto Bertolani, il nuovo mister Alessandro Cupisti durante un timeout