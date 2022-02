Infortunio agricolo a Castellarano: 65enne colpito da ramo mentre pota la pianta

Un infortunio agricolo si è verificato intorno alle ore 12.00 di oggi, 25 febbraio, in via Barcaroli a Castellarano, dove un imprenditore agricolo 65enne del posto è rimasto seriamente ferito dopo essere stato colpito dal ramo di una pianta che era intento a potare.

Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri della stazione di Castellarano che hanno operato il primo intervento e che procedono unitamente al personale della medicina del lavoro di Scandiano, l’imprenditore è salito su una pedana di legno incastrata nelle forche di un trattore utilizzato per raggiungere i rami della pianta per potarla, quando è stato colpito da un ramo che gli ha fatto perdere l’equilibrio facendolo cadere a terra. Il malcapitato con la schiena è andato a sbattere sui pneumatici del trattore parcheggiato nell’area sottostante.

Soccorso dai sanitari inviati dal 118, è stato condotto all’Ospedale di Reggio Emilia in codice di massima gravità, causa i politraumi riportati. Sull’esatta dinamica dei fatti, come anticipato, sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri di Castellarano e della medicina del lavoro.