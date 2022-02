Reggio Emilia: al via la seconda edizione dei ‘Cantieri sportivi’ per attività motorie e coesione sociale

Reggio Emilia: al via la seconda edizione dei ‘Cantieri sportivi’ per attività...

La Giunta comunale ha approvato la nuova manifestazione di interesse per l’attivazione della seconda edizione dei ‘Cantieri sportivi’, l’iniziativa promossa dal Comune di Reggio Emilia nell’ambito del progetto Chance per dare ad adolescenti e ragazzi dai 14 ai 20 anni l’opportunità di fare attività insieme, durante i mesi estivi, nei parchi, nelle piste polivalenti e in altri luoghi pubblici della città. Il progetto, dopo il bilancio positivo delle attività realizzate tra la primavera e l’estate dello scorso anno, prevede per il 2022 il coinvolgimento di sette ambiti territoriali in diverse zone della città, tra cui il centro storico e in particolare il parco del Popolo, uno dei luoghi abitualmente frequentati dai più giovani.

La manifestazione di interesse, che sarà disponibile sul sito del Comune a partire dal 25 febbraio 2022, è rivolta al mondo dello sport (società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive ed enti di promozione, associazioni), per l’erogazione di contributi per sviluppare, all’interno di spazi comunali come parchi e altri luoghi all’aperto, proposte di educazione e intrattenimento attraverso le discipline sportive. E’ di 42.000 euro l’ammontare complessivo delle risorse a disposizione per finanziare sette progetti (6.000 euro ciascuno) da realizzare nei quartieri, per intercettare i giovani e coinvolgerli in momenti aggregativi costruttivi, accompagnati da educatori professionisti. Ciascun Cantiere vedrà infatti la presenza congiunta di un allenatore e di un educatore.

HANNO DETTO – La seconda edizione dei Cantieri sportivi è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l’assessora a Educazione, Giovani e Sport Raffaella Curioni, il presidente della Fondazione per lo sport Mauro Rozzi, la dirigente del Csi e responsabile dei progetti di promozione sociale Paola D’Elia e il presidente di Uisp Reggio Emilia Azio Minardi.

“Con la prima edizione dei Cantieri sportivi – ha detto l’assessora Raffaella Curioni – è stata messa in campo una collaborazione virtuosa tra sport ed educazione che ha permesso di costruire nuove possibilità per ragazzi e adolescenti, dando vita a luoghi di aggregazione informale per fare sport e stare insieme nei parchi e negli spazi pubblici di cinque quartieri della città. La risposta è stata molto positiva: oltre 100 ragazzi che non praticavano alcuna disciplina sportiva formale hanno partecipato in modo stabile alle attività, dimostrando anche talenti che non conoscevano. Questo testimonia il valore dello sport come opportunità anche se praticato in modo informale”.

“La seconda edizione dei Cantieri sportivi – ha aggiunto l’assessora Curioni – conferma i precedenti ambiti coinvolti e anzi li amplia, con l’aggiunta del centro storico con il parco del Popolo e del quartiere Compagnoni-Fenulli, luoghi particolarmente frequentati dai ragazzi e che per questo meritano l’attenzione dei servizi educativi. Viene così rafforzata un’azione che ha funzionato e ha portato a buoni risultati e che, pur non rappresentando una risposta esaustiva, testimonia il valore di uno sforzo congiunto quotidiano e costante tra comunità educativa e sport”.

“L’esperienza dei cantieri sportivi riprende un progetto sviluppato alcuni anni fa dalla Fondazione, aggiornandolo e modellandolo alle nuove esigenze emerse in questi anni e alla situazione molto più complessa che dobbiamo affrontare nell’epoca Covid– dice il presidente Mauro Rozzi – Si tratta di una progettualità per un mondo sportivo che è sempre più trasversale alla dimensione sociale, in cui alle attività più formalizzate dell’associazionismo e delle società si affianca una pratica più libera e destrutturata. Viene così ampliata la platea dell’offerta, raggiungendo un target che non praticava sport e che non ne aveva avuto l’opportunità, e credo che questo sia il vero valore aggiunto dei Cantieri sportivi”.

LA MAPPA 2022 – I luoghi per i quali, aderendo alla Manifestazione di interesse, è possibile presentare i progetti di Cantieri sportivi sono:

Quartiere Rosta Nuova

Quartiere San Prospero Strinati

Parco il Carrozzone

Zona stazione (via Turri-via Paradisi)

Parco Campo di Marte-quartiere Villaggio Stranieri:

Centro storico

Quartiere Fenulli – Compagnoni

Si tratta di una serie di zone individuate grazie alla mappatura delle realtà giovanili spontanee presenti sul territorio comunale, operata dal servizio Officina Educativa, dai Servizi sociali e dal servizio Politiche di partecipazione, mantenendo un confronto costante con la questura di Reggio Emilia.

Le società sportive potranno presentare i progetti collegati alle sette zone dal 25 febbraio 2022 e fino alle ore 13 del 28 marzo 2022.

Copia del bando, con la relativa modulistica per la presentazione delle proposte da parte delle società sportive, è disponibile sul sito web dell’Amministrazione comunale agli indirizzi: www.comune.re.it \sport e portalegiovani.comune.re.it\sport-e-salute.

I Cantieri sportivi selezionati e finanziati avranno una durata di quattro mesi, con inizio dal primo aprile 2022, e saranno operativi fino al 31 luglio 2022, per almeno due pomeriggi a settimana.

IL BILANCIO DELLA PRIMA EDIZIONE – Sono stati in tutto cinque i Cantieri sportivi promossi dalle diverse realtà sportive del territorio e finanziati tra luglio e dicembre 2021, per un investimento complessivo di 42.499 euro. I singoli Cantieri, gestiti da una rete di associazioni, sono stati attivati nei seguenti ambiti territoriali:

quartiere San Prospero Strinati e zone limitrofe alla parrocchia, con il Cantiere sportivo gestito da Csi, Cooperativa San Giovanni Bosco, Asd Progetto Aurora, Parrocchia di San Prospero.

parco Il Carrozzone, gestito da Csi, Cooperativa San Giovanni Bosco, Asd Pieve Volley;

zona Stazione (nei pressi del campo da basket di via Turri), gestito da Uisp e Cooperativa Accento;

quartiere Rosta Nuova (Centro sociale Orti Spallanzani), gestito da Asd Akami Dojo, Cooperativa Giro del cielo, Asd Arcadia;

parco Campo di Marte/Quartiere Villaggio Stranieri, gestito da Scsd Heron, Cooperativa Progetto crescere.

In media, ciascun cantiere sportivo si è articolato in due appuntamenti settimanali per singolo ambito, con una media dai 15 ai 30 ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni per appuntamento.

Tra le iniziative promosse, anche un momento intermedio comune ai cinque Cantieri sportivi, nel mese di ottobre: il Torneo dei cantieri, una vera festa dello sport tra calcio, basket, ping pong e biliardino, che ha coinvolto i partecipanti dei cinque Cantieri, promosso allo spazio Fly Zone dell’oratorio Don Bosco in via Adua.