Al FabLab Junior c’è il MarzoDigitale

A marzo il FabLab Junior, il centro dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese, festeggia i suoi primi tre anni di vita con un programma ricco di proposte: ai laboratori infrasettimanali si aggiunge lo speciale ‘Ragazze Digitali’, sabato 12 marzo, interamente dedicato a bambine e ragazze, e una particolare proposta online. Tutti gli appuntamenti di “MarzoDigitale” sono gratuiti e proposti con il sostegno di Fondazione di Modena.

Si comincia martedì 1 marzo con Pixel Art (dai 9 agli 11 anni), giovedì 3 chi ha fra i 6 e i 9 anni può divertirsi con la robotica intelligente e partecipare a Memory con Sphero.

Tutti i laboratori infrasettimanali sono alle ore 17.00.

Online il workshop in collaborazione con Let’s Stem di Roma lunedì 7 marzo dalle 17.30 ( per 6-10 anni): Hack your window!, che coinvolgerà i partecipanti nella costruzione di una versione creativa del paesaggio, grazie ad un software open source. Martedì 8 invece uno speciale da due ore sul mondo Lego (9-11 anni).

In chiave totalmente femminile la programmazione di sabato 12 marzo, al FabLab Junior di Fiorano Modenese: a partire dalle 14.00 una serie di attività dedicate solo alle bambine e alle ragazze, realizzate con la speciale collaborazione di “Ragazze Digitali”, il progetto nato per avvicinare il giovane pubblico femminile al mondo dell’informatica, coinvolgendolo in un settore che statisticamente vede una forte predominanza maschile.

Si parte con il Family Lab Circuiti morbidi (4/6 anni), Avventure con Ozobot comincia alle 15.00 (6-9 anni). All’utilizzo creativo delle tecnologie digitali è dedicato Pacman con Mondrian dalle ore 16.00 (9-11 anni). Alle 17.00 Programma il tuo Pollock completa la giornata, con un laboratorio coding dedicato alle giovanissime tra gli 11 e i 14 anni.

Poi, ancora tanti appuntamenti per tutti durante la settimana successiva, sempre alle ore 17.00: martedì 15 marzo Percorso ad ostacoli con i robot (9-11 anni); si festeggia il Carnevale in stop-motion giovedì 17 marzo con un’animazione digitale e creativa per i bambini e le bambine dai 6 ai 9 anni. Martedì 22 marzo Duelli tra robot con Sphero dedicati ai 9/11 anni, giovedì 24 si imparano le basi dell’elettronica grazie al laboratorio Esperimenti luminosi con i circuiti (6-9 anni). Martedì 29 marzo è la volta di Gliding robot per i ragazzi e le ragazze dai 9 agli 11 anni. Dalla A alla Z: viaggio tra le lettere con Ozobot: è l’alfabeto robotico per i 6-9 anni che chiude il mese di marzo, giovedì 31.

Tutti i laboratori in presenza si svolgono presso il Fablab Junior di Casa Corsini, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano. La partecipazione è gratuita ed i posti sono limitati, l’iscrizione obbligatoria si effettua scrivendo a info@casacorsini.mo.it.

I laboratori infrasettimanali sono anche strumento attivo nel quadro delle capacità digitali segnalate da DigiComp, il framework europeo che classifica le capacità digitali oggi necessarie. In questa chiave FabLab Junior ha anche di recente aderito a Repubblica Digitale, l’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’obiettivo di sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro.