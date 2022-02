Proposte del Pd al Comune di Sassuolo per affrontare i problemi derivanti dalla guerra

Proposte del Pd al Comune di Sassuolo per affrontare i problemi derivanti...

Come Partito Democratico di Sassuolo avanziamo all’Amministrazione del Comune di Sassuolo le seguenti proposte per affrontare le inevitabili conseguenze che la situazione di Guerra in Ucraina provocheranno sul nostro Comune:

Misure sociali

Creare fondo anti sfratto e per emergenza abitativa da 500.000 euro

Istituire fondo per sostegno al pagamento bollette energia elettrica e gas dì 150.000 euro

Riduzione 50% delle tariffe per refezione scolastica (a partire dal mese di febbraio)

Agevolazioni fiscali per imprese e privati (imu tari)

Emporio Solidale: necessità scorte derrate alimentari a fronte del prevedibile aumento delle famiglie che ne chiederanno l’attivazione

Individuazione centro produzione pasti in caso di famiglie alle quali verranno staccati gas e fornitura elettricità

Misure energetiche

Riduzione orario accensione impianti dì pubblica illuminazione: anticipare di 30 minuti lo spegnimento mattutino e ritardare di 30 minuti l’accensione serale in tutto il territorio comunale

Spegnimento notturno dopo le ore 24 nel periodo invernale e dopo l’1:30 nel periodo estivo degli impianti dì pubblica illuminazione all’interno dei parchi pubblici e relativi percorsi ciclopedonali

Efficientamento energetico Scuole palestre ed edifici pubblici

Misure logistiche

Individuare aree dì protezione civile per assistenza e accoglienza persone

Attivazione protocollo emergenza

Manifestazione per la Pace

Il PD Sassuolo aderirà alla manifestazione in Piazza Garibaldi per invocare la Pace dopo l’invasione militare in Ucraina.

Occorre un dialogo serrato e continuo per tornare ad instaurare una pace duratura che si deve basare anche sulla prosperità economica reciproca per il bene dei popoli. La guerra ha portato da sempre solo morti e distruzione. Noi chiediamo un futuro di Pace per il bene di tutti.

Ci affidiamo completamente al governo Draghi e al Presidente Mattarella che in una situazione di grande disorientamento possano essere nuovamente un’ancora per tutti noi.

Invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini di Sassuolo a partecipare alla manifestazione di domenica 27 ore 18 in Piazza Garibaldi.