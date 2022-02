Al via le masterclass del Comune di Bologna per aspiranti videomaker e giovani creativi, con ospiti d’eccezione: Accorsi, Casalini, Michelotti

Al via le masterclass del Comune di Bologna per aspiranti videomaker e...

Si chiama Impronte digitali special il nuovo progetto di formazione del Comune di Bologna rivolto ai giovani under 35, che prevede un ciclo di tre incontri con esperti di cinema, giornalismo e recitazione.

Gli ospiti d’onore non mancano. Si va da Stefano Accorsi, che con il suo “Azùl” ha da poco chiuso tre serate sold-out al teatro Duse, a Guido Michelotti, che ha lavorato sulla fotografia di film come Gomorra e ZeroZeroZero, passando per Emilio Casalini, fresco del successo della docuserie #GENERAZIONEBELLEZZA in cui si raccontano storie di resilienza e valorizzazione del territorio.

“Con queste masterclass vogliamo ribadire il concetto che per noi i giovani sono una risorsa da formare, non un problema da risolvere” ha precisato Mattia Santori, consigliere delegato per le politiche giovanili. “L’Ufficio Giovani di Palazzo d’Accursio è da sempre una fucina di nuovi talenti nel campo della comunicazione video e digitale e non possiamo che essere orgogliosi che professionisti del calibro di Michelotti, Casalini, Accorsi e Bonifacci e abbiano accettato il nostro invito”.

Il primo appuntamento sarà il 5 marzo, alle ore 15.00 presso l’Auditorium Enzo Biagi di Salaborsa, dove Guido Michelotti racconterà cosa significa la direzione della fotografia nel cinema. Il secondo appuntamento verrà dedicato al documentario e alla promozione del territorio, insieme a Emilio Casalini e Davide Rinaldi, conduttore e regista di #GENERAZIONEBELLEZZA, (2 aprile, ore 15.00, Auditorium Enzo Biagi). Chiuderanno la rassegna lo sceneggiatore Fabio Bonifacci e l’attore Stefano Accorsi, che stanno curando la campagna “Via Emilia” per valorizzare e raccontare le bellezze della nostra regione (7 maggio, ore 15.00, DAS – Dispositivo Arti Sperimentali, Via del Porto 11/2).

L’iniziativa si inserisce nel programma di Impronte Digitali. Percorsi tra territorio, arti e professioni per costruire nuovi sguardi da protagonisti, il progetto sulla comunicazione digitale del Comune di Bologna – finanziato attraverso il bando Fermenti in Comune di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) – rivolto a 32 giovani tra i 16 e i 19 anni coinvolti in un percorso di azioni di crescita delle competenze digitali, fatto di laboratori di video editing, comunicazione social e web journalism, radio e podcast, soundwalking ed esperienze teatrali.

La partecipazione alle masterclass è gratuita previa compilazione del form https://forms.gle/EthhqWHTrhjXa2yL7. L’iscrizione è soggetta al numero dei posti disponibili in sala e verrà valutata secondo l’ordine cronologico di ricezione.

Per info:

informagiovani@comune.bologna.it – 051 219 4646