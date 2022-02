Domani, l’Hockey Scandiano subito in pista. Ospite il terzo Novara

Un breve recupero dal dispendio di energie di sabato scorso, che ha visto il team rossoblu ritornare a sorridere dopo svariate settimane, e tra poche ore è già tempo di rimettersi i pattini ed affrontare un match che sulla carta appare piuttosto difficile. Ospite al PalaRegnani, nell’inedito infrasettimanale di martedì alle ore 20:45, il terzo Azzurra Novara del bomber Pablo Gonzalez.

“Partita intelligente facendo cose semplici – spiega mister Alessandro Cupisti. Questi ragazzi hanno delle potenzialità immense, e devono ritrovare la fiducia gara dopo gara. Sono soddisfatto a metà: le partite finiscono solo al 50esimo e ci siamo lasciati un po’ andare ad un certo punto.”

“Novara ottima squadra, gioca con grandi contropiedi. I ragazzi dovranno adattarsi e dovranno giocare con la massima concentrazione”.

Gli fa eco Nicolò Busani: “Ci serviva una prestazione di questo genere davanti ai nostri tanti tifosi che ci supportano ad ogni partita e che ringrazio molto. Domani dovremo farci trovare pronti perchè all’andata in Piemonte è andato tutto storto”.

I piemontesi di Mario Ferrari arrivano da una super stagione grazie a due ritorni fondamentali per la ripartenza dopo due stagioni nelle ultime posizioni. L’argentino 28enne Pablo Gonzalez ed il 23enne Oscar Ferrari, 35 gol in due. Terza forza del campionato con 8 vittorie ed i loro 25 punti, hanno il quarto miglior attacco e la terza miglior difesa, proprio dietro a quella dei rossoblu. Puntano diretto a rimanere in alto dietro le due vicentine Trissino e Montecchio, appaiate in testa. A novembre finì 7-4: a segno porprio Gonzalez e Ferrari con due reti mentre Scandiano segnò con Busani (2), Barbieri e Fontanesi. I rossoblu dopo oltre due mesi, sono ritornati sabato al completo, tra guai fisici e positività al Covid. E’ senza dubbio una buona notizia come aver segnato 9 reti, mai successo in questa stagione.

Fischio d’inizio alle ore 20:45 dal PalaRegnani agli ordini di Mario Trevisan di Viareggio (LU) e sarà trasmessa in diretta FISRTV http://bit.ly/hpserieA2-scaxnov con la voce di Sandro Rainieri

I convocati: il numero 10 Filippo Dimone e 1 Matteo Vecchi (capitano) in porta; con il numero 5 Nicolò Busani, il 6 Andrea Stefani, l’8 Alessandro Cortes, il 9 Alex Rocha, il 19 Peter Ehimi, il 29 Lorenzo Barbieri (vicecapitano), il 75 Alessandro Uva ed il 77 Filippo Fontanesi.

Nella foto di Alberto Bertolani, il gol su rigore di Nicolò Busani contro la Roller Bassano