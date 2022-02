Pallacanestro: Emil Gas Scandiano sbanca il campo bolognese dell’Omega Basket

Preziosa vittoria per l’Emil Gas Scandiano, che sbanca il campo bolognese dell’Omega Basket e si aggiudica un importante match in chiave salvezza. Dopo un avvio ad handicap (20-8 al 10’), i bianco-blu rimetto in equilibrio il match ed hanno la meglio nel finale, trascinati da quattro uomini in doppia cifra.

OMEGA BASKET-EMIL GAS SCANDIANO 64-68

OMEGA BASKET: Madella, Montanari 11, Guazzaloca 12, Malagoli 12, Ceccolini 2, Webber, Rizzatti 10, Tazzara 6, Torricelli 2, Saccà 9. All. Nannetti.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Astolfi 15, Belli 9, Caiti 7, Fikri 11, Galvan 14, Levinskis 10, Morgotti, Taddei 2, Zamparelli, Pasella. All. Spaggiari.

Arbitri: Tugnoli di Bologna e Ronda di Piacenza.

Note: parziali 20-8, 32-33, 51-48.