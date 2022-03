Chiusure programmate su Tangenziale di Bologna, A14 e Ramo di allacciamento SS16 adriatica/Diramazione per Ravenna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di giovedì 3 e venerdì 4 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 8 bis “Granarolo-Caab/Viale Europa”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 8 “Fiera/Via Michelino”.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, per tre ore notturne, dalle 22:00 di giovedì 3 alle 1:00 di venerdì 4 marzo, sarà chiusa la stazione di Riccione, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Rimini sud o di Cattolica.

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, in orario notturno, dalle 20:00 alle 22:00 di giovedì 3 marzo, sul Ramo di allacciamento SS16 adriatica/Diramazione per Ravenna, sullo svincolo “Quadrifoglio” della Diramazione per Ravenna al km 29+800, sarà chiuso lo svincolo che dalla SS16 adriatica immette sulla Diramazione per Ravenna, per chi proviene da Ferrara ed è diretto sulla A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di utilizzare il ramo di entrata della SS16, con provenienza Rimini.