Soliera, medicinali e generi alimentari per il popolo ucraino

Il Comune di Soliera ha attivato una raccolta di medicinali e generi di prima necessità a sostegno del popolo ucraino.

Si possono consegnare generi alimentari non deperibili e materiale sanitario (antidolorifici, antinfiammatori, antibiotici, disinfettanti, etc.) e di pronto soccorso (garze, bende, cerotti, disinfettante, guanti in lattice, siringhe), oltre a pannolini e pannoloni.

La consegna va effettuata presso il social market “Il Pane e le Rose” di via Serrasina 93 nelle giornate di mercoledì (ore 8-12.30 e 14-18) venerdì (ore 8-12.30) e sabato (ore 8-12.30).

I medicinali e i generi di prima necessità raccolti saranno inviati in Ucraina attraverso canali istituzionali e ufficiali.

L’Azienda sanitaria locale sta predisponendo un percorso di assistenza sanitaria, a libero accesso, comprensivo anche di controlli e vaccinazioni anti Covid-19.