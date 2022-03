Al via i mercatini tipici che animeranno il centro storico di Reggio Emilia

Con l’arrivo della primavera il centro storico di Reggio si anima grazie a un fitto calendario di appuntamenti resi possibili dal rallentamento della pandemia che permette di rivivere le strade e le piazze del centro in maniera più serena. A partire da questo fine settimana e per i mesi successivi, una serie di mercatini straordinari offriranno proposte che vanno dal cibo, al cioccolato, ai fiori e che toccheranno tutte le principali piazze, da Prampolini a piazza Martiri del 7 luglio a piazza della Vittoria e San Prospero.

Le proposte si svilupperanno su fine settimana lunghi poiché gli operatori hanno chiesto di restare in centro storico non solo nei giorni festivi, ma anche nella giornata di lunedì, a dimostrazione di quanto la piazza reggiana stia diventando sempre più appetibile anche per le attività che arrivano da fuori città. Il primo appuntamento è dunque per questo fine settimana e si aprirà dal pomeriggio di venerdì 4 per proseguire fino a lunedì 7 marzo compreso con i prodotti regionali francesi: cibo, bevande, tessuti, profumi e accessori. Sabato 5 marzo in contemporanea, complice l’imminente cambio di stagione, si terrà l’ormai tradizionale Sbaracco con occasioni commerciali proposte dai negozianti del centro.

“Il lavoro di selezione e di programmazione messo in campo – spiega l’assessora al centro storico Mariafrancesca Sidoli – ha permesso di dare vita a un calendario di appuntamenti che, insieme agli eventi promossi e organizzati dalla stessa Amministrazione, animerà il sistema delle piazze già a partire dal mese di marzo. La grande voglia di socialità spinge le persone a vivere gli spazi aperti con un piacere rinnovato e una maggiore tranquillità. Il nostro obiettivo: offrire una città animata in modo diffuso, con proposte di qualità e con continuità, cercando di incentivare anche luoghi tradizionalmente meno frequentati”.

Dopo Via Roma Antiquaria sabato 12 marzo, gli appuntamenti proseguiranno con mercatini legati al cioccolato e alle sue lavorazioni artigianali (18, 19 e 20 marzo in piazza Martiti del 7 luglio), ai prodotti tipici del Piemonte (19 e 20 marzo in piazza Prampolini), e ai fiori e piante che quest’anno, per la prima volta, coloreranno la piazza del Comune e piazza San Prospero.