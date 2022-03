Casalgrande: vende Iphone ma è truffa, denunciato

Si è conclusa con una segnalazione alla Procura reggiana la vicenda che ha visto come vittima un giovane che si è rivolto ai Carabinieri di Casalgrande qualche mese fa denunciando che, dopo aver concluso una trattativa on line per l’acquisto di un Apple Iphone attraverso un noto sito di annunci, aveva versato al venditore la somma di 855 euro, perdendo poi ogni contatto con l’inserzionista.

Da qui l’avvio dell’indagine dei militari dell’Arma che, grazie al tracciamento del bonifico, sono riusciti a risalire alle generalità del venditore originario della Sardegna. Sul conto dell’indagato sono in corso gli approfondimenti da parte della magistratura intesi a porre in condizione il Giudice di valutare le sue eventuali responsabilità in ordine al reato di truffa.