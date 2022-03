Volley, ultima di Regular Season amara per Sassuolo: contro Brescia finisce 0-3

La Green Warriors Sassuolo non riesce nell’impresa di fermare la capolista Brescia e nell’ultima giornata di Regular Season si arrende 0-3 (Parziali 15-25 21-25 19-25).

Nonostante il turn over tra le sue fila, Brescia parte subito forte, trascinata da Sironi e Piva. Sassuolo prova a rimanere a contatto con una Gardini subito in grande spolvero ma le neroverdi fanno fatica in fase di muro e di difesa e le attaccanti ospiti hanno vita facile (15-25).

Il secondo set è più equilibrato, con la Green Warriors che cresce a muro ed in difesa e trova maggior efficacia ed alternative in attacco. Per le attaccanti bresciane diventa più complesso mettere la palla a terra rispetto al primo set ed il match cresce di spettacolarità, con scambi lunghi e belle difese da entrambe le parti. Le due formazioni procedono a braccetto, poi Blasi dai nove metri spezza l’equilibrio (18-20). A nulla servono le due palle set annullate nel finale: di nuovo sono le ospiti a chiudere, portandosi sullo 0-2.

Coach Venco prova a scuotere le sue cercando soluzioni young in panchina (Mammini in regia per Balboni e Semprini in per Busolini), ma Brescia parte spedita e trova subito un vantaggio rassicurante, con le sue centrali a fare la voce grossa a muro. Sassuolo però non ci sta e con una Gardini on fire riporta il set in parità (14-14). Nel finale sono però di nuovo le ospiti a trovare l’allungo decisivo (17-21), che di fatto condanno la Green Warriors allo 0-3 finale.