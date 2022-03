Corridoi universitari: a Bologna la conferenza internazionale di Caritas Italiana

Si svolgerà giovedì 10 e venerdì 11 marzo, la due giorni “Universities as Sponsors” organizzata da Caritas Italiana, Università di Bologna, il network Share, l’International Catholic Migration Commission (ICMC) e il Consorzio Communitas con il coinvolgimento dell’UNHCR e di Diaconia Valdese.

Nella mattinata dell’11 marzo sarà lanciato il “Manifesto sull’ampliamento dei percorsi di istruzione terziaria dei rifugiati in Europa” con l’obiettivo di rafforzare i percorsi di istruzione per i rifugiati partendo da progetti già attivi come il programma italiano UNICORE, il DAAD Leadership tedesco e il SRP canadese.

Tra gli ospiti della conferenza “Universities as Sponsors” ci saranno il Direttore Caritas Italiana Don Marco Pagniello, il Rettore dell’Università di Bologna Prof. Giovanni Molari, l’Europarlamentare Elisabetta Gualmini, la vice-presidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein, Petra Hueck direttrice di ICMC Europe e Share Network, Ludovica Raiola di Diaconia Valdese, Anna Gekht dell’UNHCR, Michelle Manks responsabile WUSC, Christian Hülshörster responsabile del DAAD, Annick Suzor-Weiner dell’agenzia AUF, Oliviero Forti Responsabile Politiche Migratorie e Protezione Internazionale di Caritas Italiana.

Ci sarà spazio anche per il racconto diretto di alcuni studenti beneficiari del progetto UNICORE.

L’iniziativa rientra nel progetto “Share Network” co-finanziato dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione dell’Unione Europea.