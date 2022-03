Giornata Internazionale dei diritti della Donna, le iniziative a Rubiera

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della Donna, verranno offerti alla comunità eventi e iniziative per riflettere sui progressi compiuti, le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, per chiedere maggiori cambiamenti in favore dell’uguaglianza di genere, per sensibilizzare la cittadinanza sul diritto alla salute, per aprirsi alla socialità e all’aggregazione dopo mesi di distanziamento.

In collaborazione con AUSER Rubiera, CGIL-SPI Coordinamento Donne Rubiera, COOP Alleanza, Associazione Ponte Luna, Associazione Senonaltro, LILT di Reggio Emilia, Azienda Usl – Irccs di Reggio Emilia, Associazione Vittorio Lodini.

Programma

Martedì 8 marzo 2022

Circolo Ponte Luna ore 20 – Cena per la Festa della donna

Info e prenotazioni 339 8902744

Sabato 26 marzo 2022

Giardino di Renny via Tiepolo ore 11 – Inaugurazione della Panchina Rosa, simbolo di prevenzione, vicinanza, solidarietà.

Mercoledì 23 marzo, giovedì 24 marzo e sabato 2 aprile 2022

Casa della Salute di Rubiera via de Gasperi 1 – Mimose della Prevenzione. Visite senologiche di prevenzione.

Visite senologiche di prevenzione per la fascia di età 25/45 anni, con possibilità di visite a donne con età superiore, se non aderiscono agli screening previsti dal sistema sanitario.

Le visite si svolgeranno nelle giornate di Mercoledì 23 marzo dalle 9 alle 12 con il Dr. Ermanno Rondini, Giovedì 24 marzo dalle 14 alle 17.30 con la Dr.ssa Elisa Gasparini, Sabato 2 aprile dalle 9 alle 12 con Dr. Ermanno Rondini.

Per informazioni e prenotazioni 366 5268083.

Biblioteca comunale U. Codro Via Emilia Est 5

Esposizioni di artiste rubieresi. Visitabili durante gli orari di apertura della biblioteca Lunedì e sabato 9-13 – Martedì, giovedì e venerdì 15-19 – Mercoledì 9-13 15-19

Dialogo tra Giacomo Leopardi e Coronavirus dell’autrice A. P. con le illustrazioni di Silvana Mattioli.

Affresco per amici e amiche, ironico e tragico, fra letterati, poeti, musicisti, uomini e donne di scienza, dell’arte e della politica alle prese con la pandemia.

Acquerelli di Silvana Mattioli e testi di A.P.

Al primo piano: esposizione di pittrici rubieresi delle artiste Angela Bertani, Eva Gallesi, Melita Lasagni.