Modena, rompe il tergicristallo di un’autovettura: individuato dalla Polizia di Stato

La Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 27 anni, regolare sul territorio italiano, per il reato di danneggiamento.

Nel primo pomeriggio di ieri, è giunta una segnalazione alla Centrale Operativa della Questura relativa ad un uomo che in via Berengario aveva appena rotto il tergicristallo posteriore di un’autovettura in sosta e che al momento si stava dirigendo verso il vicino parco Novi Sad.

Gli agenti, portatisi immediatamente sul posto, hanno individuato il giovane, grazie alla dettagliata descrizione fornita dal richiedente l’intervento, e lo hanno subito fermato.

L’autovettura segnalata presentava effettivamente il danneggiamento del tergicristallo.

L’uomo è stato anche deferito all’AG per inosservanza delle norme sugli stranieri in quanto alla richiesta degli agenti non ha esibito alcun documento attestante la propria identità.