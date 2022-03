Attivo a Bologna un nuovo conta biciclette in Via Parri. Salgono a quattro quelli presenti in città

Sale a quattro il numero dei conta biciclette fissi presenti in città. È attivo infatti da ieri un nuovo contatore di biciclette, funzionante ventiquattro ore al giorno, installato in via Parri. Il quarto dispositivo, si aggiunge a quelli attivati nel 2018 in viale Ercolani e in via Sabotino, e nel 2019 in via San Donato angolo via Pirandello.

Anche questa nuova installazione rientra nell’ambito di un progetto del Comune di Bologna, in collaborazione con la ditta Eco-Counter, finalizzato a monitorare tendenze e abitudini nell’utilizzo della bicicletta, verificare l’efficacia delle azioni messe in atto e programmare al meglio i futuri interventi infrastrutturali.

Nel corso del 2021 la propensione dei bolognesi all’uso della bicicletta si è confermata in crescita, con una media di oltre 2.400 transiti giornalieri rilevati sia in via Sabotino sia in viale Ercolani, e di circa 500 transiti giornalieri medi in via San Donato.

Alla pagina http://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=6082 è possibile visionare i dati di ciascun conta biciclette, interrogabili a scelta per giorno, settimana e mese dell’anno, e visualizzare per ciascuna postazione i “numeri chiave” medi e massimi del traffico bici rilevato.