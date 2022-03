Modena: dal 14 marzo lavori al deposito degli ‘Oggetti rivenuti’, aperto solo l’ufficio

Da lunedì 14 marzo fino a venerdì 8 aprile il deposito degli Oggetti rivenuti sarà interessato da lavori edili e, per l’intera durata del cantiere, saranno garantite le sole attività di ritiro e consegna di documenti o piccoli oggetti presso l’ufficio in via del Murazzo 123.

Chi deve prendere visione delle biciclette al deposito in via del Murazzo 117 ha ancora qualche giorno per farlo prima dell’avvio dei lavori, in alternativa potrà farlo nuovamente a partire da lunedì 11 aprile, salvo imprevisti legati alla conclusione del cantiere.

L’accesso all’ufficio sarà possibile con le consuete modalità, il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 18 su appuntamento telefonico (059 2033247 – 059 2033257) o via e-mail (oggettirinvenuti@comune.modena.it) e nel rispetto delle prescrizioni legate all’emergenza Covid (misurazione della temperatura ed esibizione della certificazione verde – Green Pass).

I lavori che interesseranno il deposito riguardano l’ampliamento e la messa in sicurezza del locale a uso ufficio, attualmente sprovvisto di luce naturale, attraverso la realizzazione di due finestre sul lato di via Borghi in sostituzione dell’attuale portone.