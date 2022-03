“Racconto d’inverno” di W. Shakespeare, adattamento e regia Marco Maccieri, sul palco del Piccolo Orologio di Reggio

Il difficile periodo che abbiamo attraversato ci ha fatto comprendere che il tempo ritrovato, quello che regaliamo al nostro sguardo e allo stupore, quello che dedichiamo alle cose che ci piacciono, è una conquista preziosa. Fermarsi e non farsi travolgere. Godere del tempo e delle piccole cose. Sapervi trovare la poesia. Sorridere. La nuova produzione del Centro Teatrale MaMiMò, Racconto d’inverno di W. Shakespeare, adattamento e regia Marco Maccieri, vuole essere proprio questo: un momento di condivisione e rinascita per il teatro, un rito collettivo di passaggio dall’inverno alla primavera per ritornare ad essere parte di una comunità attraverso la fiducia nell’arte e nell’immaginazione.

Uno spettacolo, la cui produzione è stata rinviata due volte dal 2020 a causa del protarsi dell’emergenza pandemica, che segnerà l’inizio delle celebrazioni per i 10 anni di MaMiMò al Teatro Piccolo Orologio.

Una festa, un rito, una chiamata all’arte e alla magia attraverso l’intramontabile opera di Shakespeare che vedrà sul palco del Teatro Piccolo Orologio, da venerdì 11 a domenica 13 marzo,(e in replica il weekend successivo 18-20 marzo) ben 15 attori e la compagnia MaMiMò al completo.

Venerdì 11 e 18, sabato 12 e 19 marzo ore 21:00, domenica 13 e 20 marzo, ore 17:00

Biglietto mecenate: €20, per contribuire con una piccola donazione alle attività del MaMiMò

Biglietto intero €15, biglietto ridotto €13, soci MaMiMò €10

Per informazioni e prenotazioni: www.mamimo.eventbrite.it, biglietteria@teatropiccolorologio.com, www.mamimo.it, 0522-383178, dal lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30 e nei giorni di spettacolo.