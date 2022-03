Castelfranco Emilia, al via i lavori per le nuove aree ciclopedonali di accesso alle scuole primarie Don Bosco

Castelfranco Emilia, al via i lavori per le nuove aree ciclopedonali di...

Semaforo verde alla Cavazzona per un importante intervento di riqualificazione delle aree pedonali e per la creazione di nuovi percorsi di accesso alle scuole primarie Don Bosco. Con l’assegnazione dei lavori terminata in questi giorni, si va infatti a concludere l’iter tecnico amministrativo e così, nei prossimi giorni, prenderanno ufficialmente il via i lavori. Si tratta, entrando ancor più nello specifico, di un’opera di urbanizzazione destinata a garantire piena accessibilità alla nuova scuola. Contestualmente sarà realizzato anche un nuovo percorso ciclo-pedonale che mette a sistema anche quelli già esistenti al fine di ottenere un totale raccordo di accessibilità diretta al plesso scolastico, sia ciclabile che pedonale, direttamente da tutti i punti della frazione.

“Sta prendendo il via un nuovo importante passo a sostegno delle nostre scuole e non possiamo che dirci più che soddisfatti – esordisce l’Assessore alla Scuola del Comune di Castelfranco Emilia Rita Barbieri evidenziando come l’attenzione sia declinata – anche nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile. Una chiave di lettura, questa, che stiamo sostenendo da tempo, in primis per i bambini, affinchè possano raggiungere comodamente la scuola a piedi o in bici con la massima tranquillità e in piena sicurezza. Non solo, quest’intervento va ad impreziosire ulteriormente un importante investimento che arricchirà, e non poco, il nostro territorio, puntando proprio sul sostegno ai più piccini e alle famiglie. L’Amministrazione, infatti, sostiene l’educazione al benessere e alla valorizzazione ambientale, il tutto sempre in totale sicurezza”.

“Dalle frazioni alla città e viceversa. Così abbiamo detto e così stiamo facendo – dichiara l’Assessore al Decoro Urbano del Comune di Castelfranco Emilia Matteo Silvestri evidenziando che – la nostra attenzione è a tuttotondo. Uno degli obiettivi che ci siamo dati, soprattutto per quanto attiene gli investimenti in materia di riqualificazione urbana, è non lasciare indietro nessuno e così stiamo facendo. Passo dopo passo, in questo lungo cammino di miglioramento strutturale a favore dell’intera comunità, stiamo intervenendo in tutto il territorio”.