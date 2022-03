M’illumino di meno, venerdì a Soliera a scuola a piedi o in bicicletta

M’illumino di meno, venerdì a Soliera a scuola a piedi o in...

Anche quest’anno il Comune di Soliera aderisce a “M’illumino di Meno”, la giornata nazionale sul risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili, promossa dal programma radiofonico di Rai Radio2, Caterpillar.

Venerdì 11 marzo, a partire dalle ore 18, verranno spente le luci in piazza della Repubblica, di fronte al municipio. Ma sarà soprattutto l’appello a recarsi a scuola a piedi o in bicicletta a caratterizzare la giornata solierese di adesione alla manifestazione che quest’anno mette insieme quattro parole d’ordine: spegnere, pedalare, rinverdire e migliorare. L’invito a utilizzare mezzi non inquinanti (se proprio è necessaria un’auto, che raccolga più persone) viene dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, la cui cerimonia di insediamento si terrà martedì 15 marzo, alle ore 15, presso la sala consiliare del Castello Campori.