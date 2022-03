Nuovo bando per la concessione del bar del Centro Giovani Villa Barbolini di Campogalliano

Convenzione valida per cinque anni. Professionalità, esperienza e attitudine a contesti aggregativi le qualità richieste. Selezione aperta fino al 2 aprile 2022

Pubblicato un nuovo avviso per la concessione del bar del Centro Giovani Villa Barbolini. Dopo il bando condiviso a dicembre 2021, viene riproposta dal Comune la possibilità di stipulare una nuova convenzione (valida per cinque anni) per la gestione del servizio posto all’interno della struttura ricreativa di proprietà comunale, situata in via Mattei 11/13 a Campogalliano. L’atto segue la naturale scadenza della precedente convenzione.

Oltre all’affidamento della licenza e della gestione del servizio bar all’interno del Centro, il bando prevede un’opzione integrativa e facoltativa per la gestione del chiosco ubicato all’interno del Parco Tienanmen, a confine con il campo sportivo comunale e adiacente al palco per gli spettacoli estivi.

La scelta dell’affidatario sarà effettuata tramite graduatoria, attraverso una valutazione comparativa nella quale verranno valutate l’attitudine e le capacità operative dei partecipanti, anche in relazione al contesto di aggregazione giovanile nel quale si colloca il servizio. Gli operatori del Centro Giovani “Villa Bi” sono disponibili a effettuare con gli interessati un sopralluogo presso gli spazi destinati al bar. Per organizzare la visita è necessario concordare un appuntamento scrivendo una mail all’indirizzo lavilla@comune.campogalliano.mo.it.

È possibile inoltrare la domanda, secondo le modalità indicate nella home page del sito www.comune.campogalliano.mo.it, entro e non oltre le ore 13 di sabato 2 aprile 2022.