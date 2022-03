Venerdì a San Prospero uno spettacolo musicale per celebrare le donne

Venerdì 11 marzo alle ore 20.45 si terrà lo spettacolo musicale “Note in rosa – 14 Strings”, con la partecipazione di Bruskers Guitar Duo e Claudia Franciosi. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Prospero e fa parte degli eventi allestiti dal Comune per celebrare la Festa della Donna.

Lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium “Volmer Fregni” in via I Maggio 16/b. L’ingresso è libero con obbligo di mascherina e Green Pass, per prenotazioni telefonare allo 059/906010 o scrivere a biblioteca@comune.sanprospero.mo.it.