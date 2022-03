Derby di basket a Bologna, ordinanza anti alcol del sindaco in zona Palasport per domenica

In occasione del derby di pallacanestro tra Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 e Virtus Pallacanestro Bologna, in programma domenica 13 marzo alle 20.45 al Paladozza, il sindaco Matteo Lepore ha firmato un’ordinanza che vieta ai pubblici esercizi, ai circoli privati, alle attività di commercio nei posteggi individuati e a quelle autorizzate al commercio in forma itinerante, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari e ai titolari di distributori automatici di bevande, la vendita per asporto di bevande alcoliche in un qualsiasi contenitore, oltre ad altre bevande in lattina e contenitori di vetro.

La somministrazione di bevande alcoliche e di altro genere invece, è possibile solo in contenitori diversi da vetro e lattine.

I provvedimenti sono in vigore dalle 18 alle 24 nell’area delimitata da viale Silvani, piazza 7 novembre, viale Pietramellara, via Don Minzoni, piazza dei Martiri, via Marconi, via Riva Reno, via San Felice, piazza di Porta San Felice.

I divieti non si applicano nel caso di servizi a domicilio dei clienti.