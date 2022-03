Tennis: Macroarea nord/est, Circuito Super Next Gen 2022, e’ tempo di finali

Battute finali, sui campi indoor dello Sporting Club Sassuolo, per il Torneo di Macroarea Nord/Est, Circuito Super Next Gen 2022 riservato a giocatori e giocatrici under 16/18.

Nella giornata di domenica saranno disputate entrambe le finali di questa prima tappa di macroarea che può essere, a buon diritto, considerata una delle più importanti manifestazioni giovanili a livello nazionale e che lo è sicuramente per la Città di Sassuolo e per lo Sporting Club dato che ai nastri di partenza si è presentata una nutrita schiera di giovani atleti provenienti da Emilia Romagna, Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Fra questi, molti dei quali appartenenti proprio a circoli dell’Emilia Romagna, da sottolineare l’ottima prestazione fin qui ottenuta da Gabriele Chiletti classifica 2.8, atleta del sodalizio sassolese accreditato della testa di serie nr. 11.

La prima finalissima, quella femminile andrà in scena alle ore 11:00 nei campi in play-it mentre i maschi scenderanno in campo alle ore 15:00 nei campi in bolltex.

Ricordiamo che, in osservanza dei protocolli anti-Covid, l’accesso alle strutture indoor dello Sporting Club Sassuolo, per assistere agli incontri, sarà contingentato e consentito solamente con super green pass.