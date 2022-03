Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 14 marzo 2022

Molto nuvoloso o coperto sul settore centro-occidentale, irregolarmente nuvoloso sul settore orientale. Nel corso della giornata graduale attenuazione della nuvolosità su tutta la regione. Nelle prime ore del mattino, possibilità di deboli precipitazioni sulle province occidentali, nevose al di sopra dei 700-900 metri. Temperature minime in sensibile aumento con valori compresi tra 4 e 7 gradi. Massime in aumento sul settore orientale, stazionarie altrove, comprese tra 8 e 14 gradi. Venti deboli variabili in pianura, deboli meridionali sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)