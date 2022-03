Secondo successo consecutivo per la Bmr Basket 2000

Bmr Basket 2000 si impone al PalaRegnani sulla Fulgor Fidenza trascinata dai canestri di Longoni e Magni, bissando così il blitz ai piedi della Pietra di Bismantova con Castelnovo Monti. Dopo un primo quarto chiuso sul 22-18, la squadra di Diacci preme con decisione sull’acceleratore e a 3’ dall’intervallo lungo trova il canestro del +15 con un bel tiro in sospensione di Longoni.

I parmensi, però, non ne vogliono sapere di mollare la presa e al 34’ rientrano fino al -3 (67-64), ma trovano la pronta reazione dei padroni di casa, che tornano in doppia cifra di vantaggio grazie al canestro dalla media distanza di Dias per il 78-68. Nel momento decisivo, poi, la Bmr piazza una tripla preziosa e subisce uno sfondamento sul ribaltamento di fronte, potendosi permettere gli ultimi 2’ in totale controllo: Longoni va a rimbalzo su errore dai 6,75 di Magni per l’83-68, costringendo Fidenza al time out, poi sono i liberi del solito Longoni a chiudere i conti sull’87-70.

BMR BASKET 2000-FULGOR BASKET FIDENZA 87-70

BASKET 2000 REGGIO EMILIA: La Rocca ne, Sprude 1, Longagnani, Dias 13, Longoni 29, Magini 11, Fontanelli ne, Paparella ne, Pini 3, Germani 10, Magni 21, Coslovi. All. Diacci.

FULGOR FIDENZA: Taddei, Sichel 7, Paterlini 3, Sabotig 2, Marchetti, Biorac 4, Galli 5, Di Noia 24, Fainke, Allodi 11, Scattolin 10, Perego 4. All. Bertozzi.

Arbitri: Ferrara di Ferrara e Sabatino di Piacenza.

Note: parziali 22-18, 47-35, 65-55.