Sfida domenicale interna per la Bmr, che alle 18 riceve la Fulgor Fidenza

Bmr a caccia di continuità nella sfida casalinga con Fidenza. Archiviato il blitz esterno in quel di Castelnovo Monti, che ha permesso di ritrovare il sorriso vendicando (sportivamente parlando) la sconfitta a sorpresa dell’andata, i bianco-rosso-blu non si vogliono fermare: al PalaRegnani arriva un avversario che non vive certo il suo miglior momento stagionale, ma non per questo va sottovalutato, avendo talento ed esperienza a sufficienza per potersela giocare per tutti i 40′.

Gli uomini di Diacci, vincendo, hanno la concreta possibilità di fare un balzo avanti in una classifica, quella di C Gold, che non ha ancora trovato una vera e propria anti-Imola, ruolo che sarà riservato alla squadra capace di mantenere continuità di rendimento, cosa finora riuscita solo ai bolognesi. La sfida d’andata vide la Bmr dominare in campo avverso, imponendosi 87-65, con 21 punti di Longoni e 18 di Sprude.

L’AVVERSARIO

Non una stagione facile, quella della Fulgor Fidenza. Accreditata tra le big del torneo, la formazione parmense ha dovuto fare i conti con tanti infortuni che l’hanno costretta a ricorrere a ben 15 giocatori in stagione, tra cui l’ultimo arrivato Galli, ex settore giovanile della Pallacanestro Reggiana, tesserato il mese scorso. La squadra di coach Bertozzi arriva al PalaRegnani dopo il ko dopo 2 supplementari con i Baskers Forlimpopoli, il quarto nelle ultime 5 uscite: tra gli atleti di spicco l’esperto lungo Perego (11,3 punti di media), che divide le plance con Allodi (11,1), l’ex Montecchio e Cavriago Di Noia (15,3), oltre alla guardia Sichel (10,3).