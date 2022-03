Comune di Reggio Emilia, Acer, Asp: avviso pubblico per Enti del Terzo Settore

Il Comune di Reggio Emilia, Acer Reggio Emilia e Asp Reggio Emilia “Città delle Persone” mettono gratuitamente a disposizione di associazioni di volontariato e promozione sociale la sala condominiale ad uso polivalente della Residenza Gerra (via Emilia Ospizio 89/1) per la realizzazione di iniziative ed attività rivolte prioritariamente ad adulti e anziani residenti nella palazzina e nel quartiere.

La Residenza Gerra, realizzata dal Comune capoluogo grazie a un finanziamento regionale e alla donazione della signora Annamaria Ternelli Gerra, dal 2015 accoglie, in regime di edilizia agevolata convenzionata, anziani ultra sessantacinquenni autosufficienti. I 21 alloggi in classe energetica A sono dotati di avanzate soluzioni domotiche e possono contare su un servizio di portierato sociale. La sala d’uso comune messa a disposizione per lo svolgimento delle attività di socializzazione è ubicata al piano terra del fabbricato e ha una superficie di 97 metri quadrati.

L’avviso pubblico è rivolto a enti del Terzo Settore (associazioni, gruppi, cooperative, organizzazioni di volontariato, fondazioni, associazioni sportive, ecc.) che dovranno impegnarsi ad organizzare attività, con fondi propri, a titolo gratuito per gli utenti.

Lo spazio non sarà dato in esclusiva ad un unico soggetto ma a più enti o associazioni che si alterneranno nella realizzazione e nello svolgimento di iniziative che dovranno avere le seguenti finalità: promuovere il benessere psicofisico in età senile, favorire processi di inclusione sociale, creare momenti di condivisione, ascolto e compagnia, facilitare momenti di socializzazione tra i residenti del quartiere, favorire la nascita di un rinnovato senso di appartenenza ad una comunità più ampia e inclusiva.

Le attività saranno articolate in cinque mattine e tre pomeriggi a settimana, da lunedì a venerdì e dovranno svolgersi nel rispetto delle normative vigenti in materia di Sicurezza, Privacy e Covid-19. Il calendario per l’alternanza delle attività all’interno dello spazio sarà stabilito in accordo con Comune di Reggio Emilia, Acer Reggio Emilia e Asp Reggio Emilia “Città delle Persone”.

I soggetti interessati dovranno presentare il progetto per l’utilizzo della sala (max 4 facciate in Arial 10) e la domanda entro e non oltre le ore 12.00 del 28 marzo 2022 ad Acer Reggio Emilia (via della Costituzione 6) tramite consegna a mano o lettera raccomandata A/R o mail pec (protocollo@pec.acer.re.it) recante l’oggetto “partecipazione avviso pubblico per SALA COMUNE RESIDENZA GERRA”. Farà fede la data di ricezione e non di spedizione.

Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita commissione. La graduatoria dei soggetti ammessi sarà pubblicata sul sito internet www.acer.re.it e sarà comunicata direttamente tramite mail.

I dettagli dell’avviso pubblico sono pubblicati al link: http://www.acer.re.it/AcerHomepage/SalettaGerrra/tabid/1047/Default.aspx