Il Melograno per i profughi ucraini

L’emporio Il Melograno, che sul territorio già si occupa di sostegno alimentare alle famiglie in stato di difficoltà economica, si fa punto di riferimento per la raccolta di alimenti e prodotti per l’igiene, per sostenere i profughi in arrivo nel breve e medio termine ed anche per inviare aiuti nei luoghi del conflitto non appena saranno aperti i corridoi umanitari.

Tali operazioni sono attuate in collaborazione con Croce Rossa Italiana comitato di Sassuolo e i Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico.

DOVE E QUANDO SI POSSONO CONFERIRE I PRODOTTI:

Presso l’emporio Il Melograno in via S. Simone 6, Sassuolo ( sarà presente un container dedicato)

Il LUNEDI e il GIOVEDI dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.30

LISTA DEI PRODOTTI RICHIESTI:

Zucchero, farina, pasta, riso, latte a lunga conservazione, carne in scatola, tonno, legumi in scatola, pomodori e passata in scatola, biscotti, merendine, miele, olio, fette biscottate, cioccolato spalmabile e marmellata, tè e caffè, succhi di frutta, grissini e cracker.

Assorbenti donna, igiene personale, igiene casa, sacchi del pattume, carta igienica.

NOTA BENE:

Vista la situazione in costante evoluzione, è da considerarsi come scelta prioritaria quella di donare denaro, per agevolare un intervento più mirato ed efficace, a seconda del bisogno reale.

Per donazioni in denaro:

Conto corrente intestato ad Associazione Il Melograno ODV

causale: donazione per accoglienza profughi ucraini

Iban IT38K0707267012000000113202

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti mail progetto@emporiomelograno.it; e telefonici Michela: 349/3255462 – Federica: 335/6228988

www.emporiomelograno.it