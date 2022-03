Jimmy Sax con The Symphonic Dance Orchestra giovedì al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Jimmy Sax con The Symphonic Dance Orchestra giovedì al Teatro EuropAuditorium di...

Il primo tour nei teatri italiani di Jimmy Sax con The Symphonic Dance Orchestra farà tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna giovedì 17 marzo.

Autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato oro in Italia) e “Time”, Jimmy Sax è un sassofonista moderno e ricercato, un carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti. Quello di Sax è un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, funky ed electro e che svela tutte le sfumature che caratterizzano il cosmopolita mondo sonoro dell’artista.

Accompagnato sul palco da The Symphonic Dance Orchestra, diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, virtuoso pianista e direttore artistico e autore di colonne sonore per il piccolo e grande schermo, Jimmy Sax catturerà il pubblico italiano con un repertorio inedito, dimostrando come il sassofono sia a tutti gli effetti un’estensione del suo stesso corpo.

I platea poltronissima 48,00 € – I platea poltrona 40,00 € – II platea 34,50 € – Balconata 32,00 € I biglietti sono disponibili negli abituali punti vendita e attraverso i circuiti Ticketone e Vivaticket.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Piazza Costituzione 5/f,Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540). Nelle giornate di spettacolo il Teatro apre le porte a partire da un’ora e mezzo prima dell’evento. Per assistere agli spettacoli e agli eventi in teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Super Green Pass.