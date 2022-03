Tangenziale di Fogliano, la giunta comunale ha approvato un Atto di indirizzo

Nei giorni scorsi la giunta del comune di Reggio Emilia ha approvato un Atto di indirizzo che consente un ulteriore passo fondamentale per l’attuazione del progetto della Tangenziale di Fogliano.

Nel documento, viene confermato il lavoro fin qui svolto dalla Provincia nello sviluppo della fase progettuale del tracciato e vengono confermati i tempi di avvio dei lavori di realizzazione, previsti dalla stessa Provincia per l’inizio del 2023. Soprattutto, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di inserire alcuni miglioramenti per consentire di sollevare il traffico di attraversamento dell’abitato di Fogliano in misura ulteriormente più efficace.

Dunque la decisione della giunta comunale conferma l’iter progettuale e rende ormai sempre più vicino l’avvio della realizzazione dell’opera attesa a Fogliano da almeno vent’anni.

Il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi e l’assessore ai Lavori pubblici Nicola Tria ritengono che “con questo ulteriore passaggio si confermi la volontà politica di attuare il progetto della tangenziale di Fogliano e si sancisca un ulteriore fondamentale passo per la sua realizzazione”.