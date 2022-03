Vezzano, volontari di Uisp e Cai al lavoro sul monte Duro per la manutenzione dei sentieri

Vezzano, volontari di Uisp e Cai al lavoro sul monte Duro per...

Nuovi interventi di manutenzione, questa mattina sul monte Duro, da parte degli instancabili volontari di Uisp e Cai. Le operazioni hanno riguardato i sentieri 622 e 622A, quest’ultimo intitolato a “Loris Bonacini”, storico dirigente del Gruppo Escursionisti Montagna Uisp, mancato improvvisamente nel 2019.

Il lavoro dei volontari è quantomai importante dal momento che questi sentieri, facilmente percorribili e accessibili a tutti, sono molto frequentati sia dagli amanti del trekking, che da semplici escursionisti, che decidono di passare un po’ di tempo all’aria aperta, passeggiando tra le bellezze paesaggistiche e naturalistiche delle colline vezzanesi.

L’intervento di questa mattina, per il quale l’amministrazione comunale ringrazia, è ancor più importante visto l’arrivo della bella stagione e la recente pubblicazione della mappa “Cammini del Gusto” (una delle 3 camminate proposte in territorio vezzanese è proprio quella sul monte Duro) per la promozione del turismo sostenibile tra natura, storia ed eccellenze gastronomiche a Vezzano, Albinea e Viano.

L’auspicio dell’Amministrazione è che sempre più persone scelgano questa forma di turismo, che ha come obiettivo promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali, nel rispetto dell’ambiente e dei sistemi di vita dei paesi, dei territori e di chi li abita. In quest’ottica la sistemazione dei sentieri svolge un ruolo determinante.