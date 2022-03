Percorso natura Tiepido tra Modena e San Cesario, chiude per lavori il tratto sulla cassa di espansione

Percorso natura Tiepido tra Modena e San Cesario, chiude per lavori il...

Tra Modena e San Cesario il Percorso natura del Tiepido resta chiuso da lunedì 21 a venerdì 25 marzo e da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile in un tratto all’altezza del manufatto regolatore della cassa d’espansione del fiume Panaro per lavori di manutenzione da parte di Aipo, Agenzia interregionale per il Po.

Il provvedimento consente di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria delle arginature della cassa di espansione sul fiume Panaro e delle relative pertinenze e prevede la presenza di mezzi d’opera sulle sommità arginali e sulla rampa di accesso al manufatto, che si trova sul Percorso natura.

Per consentire la percorribilità del percorso natura, nel fine settimana compreso tra le due chiusure non sono previste lavorazioni e il transito è garantito.