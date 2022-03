Una sirenetta “ambientalista” domenica sul palcoscenico del Comunale di Carpi

Memoria storica, letteratura e teatro per ragazzi: sono gli appuntamenti culturali offerti questo fine-settimana.

MOSTRA – Domani, sabato 19 marzo, inaugura alle 11:30 la mostra “Il Campo di Fossoli tra memoria e progetto”, allestita nella Sala “Kalhed” del Palazzo dei Pio per esporre il progetto del nuovo Centro visitatori: grazie a pannelli, video-proiezioni e un plastico del campo, sarà possibile comprendere il lavoro dei progettisti; esposti anche gli altri progetti finalisti. All’inaugurazione saranno presenti il Sindaco Alberto Bellelli e il Presidente della Fondazione Fossoli Pierluigi Castagnetti: ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria sul sito www.fondazionefossoli.org

LETTURE – Si intitola “Profumi per la mente” l’appuntamento in programma domani alle 18 nell’auditorium “Loria”, consigli di lettura da parte di Davide Ruffinengo, libraio e speaker, che da vent’anni sperimenta nuovi modi di raccontare libri e rigenerare la voglia di leggere. Introdotto da Simonetta Bitasi, l’ospite « dà voce ai libri in un viaggio tra idee e stili per stimolare curiosità e immaginazione, in una libreria temporanea. » Organizza la biblioteca comunale in collaborazione con la libreria Fenice: ingresso gratuito, consigliata l’iscrizione a questo indirizzo: https://utda.it/profumi-per-la-mente

TEATRO – Posdomani, domenica 20 marzo, alle 16:00 nuovo appuntamento con “Famiglie a Teatro”, la rassegna del Comunale dedicata agli spettatori più piccoli: il palcoscenico cittadino ospiterà per “Sirenetta 2.0”, musical sulla salvaguardia e sulla tutela ambientale, prodotto da “All Crazy Art&Show”, scritto e diretto da Michele Visone con musiche di Davide Perra. E’ la storia di una sirena dal nome Delfina, disposta a tutto per salvare i mari dalle plastiche sempre più presenti. Sua zia Calipso, regina dei mari, anche se prossima alla successione viene spodestata dal trono dal fratello Maui. Esiliata sulla terra, Calipso si vendica inondando il blu dei mari con nero petrolio e trasparenze soffocanti. Delfina stanca di questa lotta è pronta ad arrendersi al male, ma un aiuto inaspettato rimette le sorti dei mari in una diversa prospettiva di luce.

Per i posti ancora disponibili: “InCarpi”, Torre dell’Uccelliera di Palazzo dei Pio (incarpi@comune.carpi.mo.it tel. 059.649255); alla biglietteria si accede solo prenotando a questo indirizzo: www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi/biglietteria-teatro