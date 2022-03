Castelfranco Emilia, al via a breve importanti lavori di riqualificazione a Piumazzo

Nuovi percorsi pedonali, nuova illuminazione e un’ampia serie di interventi sulle aree verdi. Sono queste le tre principali direttrici dei lavori di riqualificazione al via a breve a Piumazzo. Terminato in questi giorni l’iter tecnico amministrativo di gara e affidamento, scatta dunque il semaforo verde per questi interventi che toccheranno diversi punti del territorio: più nello specifico, si procederà con una totale riqualificazione dei parchi e, più in generale, di tutte le aree verdi, cui si aggiungerà l’installazione di nuovi arredi urbani. Restyling previsto anche per gli impianti di illuminazione pubblica. Non solo. Saranno completamente riqualificati i percorsi ciclopedonali e se ne aggiungeranno dei nuovi che andranno ad aumentare, implementandola significativamente, l’attuale rete nell’ottica di una mobilità sempre più sostenibile.

“Come dichiarato in tempi non sospetti, eccoci pronti a dare il via anche a questo ulteriore ed importante step nel segno della riqualificazione del nostro territorio, con un focus particolare dedicato proprio alle frazioni – dichiara l’Assessore al Decoro Urbano del Comune di Castelfranco Emilia Matteo Silvestri – abbiamo dovuto attendere, ma ora ci siamo. Non esistono infatti “bacchette magiche” che consentano di fare tutto subito, ovunque e comunque, ma esiste una politica amministrativa che guarda allo sviluppo con serietà e razionalità puntando sulla realizzazione dei progetti. Il territorio di Piumazzo rientra tra le nostre priorità e dunque non possiamo che dirci soddisfatti. Ora si parte, nel pieno rispetto di un altro impegno preso nei confronti dei nostri cittadini”.