F1: Leclerc in pole al Gp del Bahrain, precede Verstappen e Sainz

Charles Leclerc conquista la prima pole position della stagione nel Gran Premio del Bahrain di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari chiude il miglior giro in 1’30″558, precedendo di 123 millesimi in prima fila la Red Bull del campione del mondo in carica, l’olandese Max Verstappen.

Seconda fila per lo spagnolo Carlos Sainz (Ferrari) e il messicano Sergio Perez (Red Bull). Più indietro le due Mercedes di Lewis Hamilton (quinto) e George Russell (nono). Valtteri Bottas in Alfa Romeo è sesto davanti a un sorprendente Kevin Magnussen con la Haas.