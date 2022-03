Seconda fila per Bagnaia, sesto nelle qualifiche del GP dell’Indonesia. Miller in terza fila con il nono tempo

Seconda fila per Bagnaia, sesto nelle qualifiche del GP dell’Indonesia. Miller in...

Francesco Bagnaia partirà dalla seconda fila con il sesto tempo nel GP dell’Indonesia in programma domani sul Mandalika International Street Circuit di Lombok.

Dopo aver chiuso il venerdì in ventunesima posizione a causa delle bandiere gialle che gli avevano impedito di migliorarsi a fine giornata, Pecco sperava di poter ottenere l’accesso diretto in Q2 nella FP3 di questa mattina. Sfortunatamente, con la pioggia caduta qualche ora prima l’inizio della sessione e le condizioni del tracciato miste, nessun pilota ha potuto migliorare i propri riferimenti rispetto al venerdì.

Costretto a prendere parte alla Q1, il pilota piemontese ha spinto al massimo la sua Desmosedici GP, siglando il miglior tempo della sessione in 1:31.219 e aggiudicandosi l’accesso al secondo turno di qualifica, che lo ha visto chiudere con il sesto tempo complessivo e ottenere la partenza dalla seconda fila. Jack Miller, che invece era riuscito ad accedere automaticamente alla Q2 grazie al sesto tempo ottenuto ieri al termine della FP2, ha chiuso le qualifiche al nono posto e quindi partirà domani dalla terza fila.

Nel GP dell’Indonesia saranno comunque due le Desmosedici GP in prima fila, con i piloti Pramac Racing Team Jorge Martín e Johann Zarco rispettivamente secondo e terzo nelle qualifiche a Lombok. Sette i piloti Ducati che partiranno dalle prime quattro file dello schieramento.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 6° (1:31.507)

“Visto che oggi ho dovuto disputare anche la Q1, credo che il sesto posto in qualifica sia un buon risultato. Purtroppo nell’ultimo tentativo di time attack ho perso per un attimo il posteriore alla curva 11 e non sono riuscito a chiudere bene il mio giro. In ogni caso sono contento: abbiamo fatto un ottimo lavoro e mi sento a mio agio sulla moto. Ora sarà fondamentale analizzare bene i dati per capire quale gomma scegliere domani. Sarà anche importante fare una buona partenza: la prova di oggi è stata positiva e domani nel warm up ne faremo un’altra. Sono molto fiducioso per la gara di domani”.

I piloti del Ducati Lenovo Team torneranno in pista domani alle ore 10:40 locali (4:40 italiane) per il warm up, mentre il GP dell’Indonesia prenderà il via alle ore 15:00 (le 8:00 in Italia) sulla distanza di 27 giri.