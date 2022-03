Trasferta sul campo della capolista Imola per la Bmr Basket 2000

Attacco al potere per la Bmr Basket 2000, attesa alle 18 del pomeriggio domenicale sul campo della capolista Virtus Imola, dominatrice del girone emiliano-romagnolo di C Gold. La formazione bianco-rosso-blu vive un buon momento, come dimostrano le vittorie con Montecchio, Castelnovo Monti e Fulgor Fidenza, che sono valse il ritorno al terzo posto nonostante una gara ancora da recuperare (quella con l’Olimpia Castello).

Di fronte, tuttavia, c’è una vera e propria big, per la quale parlano i numeri: primo posto nel girone con +6 su Ferrara, seconda della classe, oltre ad un ruolino casalingo di 6 vittorie ed una sola sconfitta, con 82 punti realizzati e 66 subiti. Se a questo aggiungiamo gli oltre 19 punti del lungo Diminic, i 13 del play Seskus e gli 11 di capitan Aglio, il quadro è completo.

La Bmr, tuttavia, non parte battuta: gli uomini di Diacci hanno sempre offerto buone prove lontano dal PalaRegnani, dove hanno vinto 5 volte su 7 occasioni, concedendo 66 punti di media agli avversari: se sapranno mantenere questo ruolino anche in terra imolese, allora vendicare il kappao dell’andata (72-69 al termine di un match combattuto) non sarà impossibile.