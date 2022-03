Hockey, Scandiano: nuovo hurrà nel derby ed è di nuovo sesto posto

Vittorie anche in Serie B e Under 11

Altri tre punti incamerati dal Roller Hockey Scandiano, in un altro derby vinto che lo porta a quota 27 punti, alla vigilia di un turno di riposo nel prossimo weekend, che arriva a fagiuolo dopo tante gare giocate nelle ultime settimane. Un derby mai messo in discussione: 4-0 nel primo tempo, frutto di un tiro dentro all’area di Busani, due scambi veloci in area firmati dai due “minorenni” Stefani e Fontanesi, e dal contropiede solitario di Ehimi. Righi nella ripresa riduce sull’1-4 prima di una lunga fase piena di azioni da una parte e dall’altra. Negli ultimi 7 minuti il resto dei gol, prima con Fontanesi in tapin, Busani in contropiede insieme a Rocha e poi col tiro ravvicinato di Lorenzo Barbieri. Tre punti che la pongono al sesto posto con una gara in più ma crea soprattutto un solco con la settima posizione. Pausa sino a sabato 2 aprile quando si terrà la ventunesima giornata in casa del Roller Bassano, proprio staccato di 4 punti e chiuderà il 9 aprile al PalaRegnani con la seconda Montecchio Precalcino, prima dei playoff che inizieranno il 23 aprile.

ROLLER HOCKEY SCANDIANO – CORREGGIO HOCKEY = 3-7 (0-4, 3-3)

Minimotor: Salines, Caroli, Casari, Pozzi (C), Righi – Scarpa, Mangano, Pedroni, Orfei, Gasparini – All. Bastias

Scandiano: Vecchi (C), Busani, Cortes, Rocha, Ehimi – Stefani, Barbieri L, Uva, Fontanesi, Dimone – All. Cupisti

Marcatori: 1t: 3’41” Busani (S), 12’50” Stefani (S), 16’00” Fontanesi (S), 19’30” Ehimi (sup.num) (S) – 2t: 3’57” Righi (C), 17’27” Fontanesi (S), 18’01” Scarpa (C), 18’16” BusanI (S), 21’25” Barbieri (S), 23’48” Pedroni (C)

Espulsioni: 1t: 18’00” Rocha (2′) (S), 18’24” Righi (2′) (C) – 2t: 24’12” Ehimi (2′) (S)

Arbitro: Enrico Uggeri di Lodi

Classifica aggiornata: Trissino 43, Montecchio 41, Thiene 29, Novara 28, Breganze 28, Scandiano 27*, Roller Bassano 22, Modena 22, Correggio 13, Montebello 11, Bassano 8*

LE ALTRE SQUADRE ROSSOBLU

DOPPIA VITTORIA SCANDIANO, IN SERIE B e IN UNDER 11

Rimane da sola in seconda posizione la formazione di Daniele Uva firmando una netta affermazione 10-3 contro il Correggio. Risultato nel primo tempo di 5-1 per poi allungare nella ripresa. Cinque le reti del 16enne Diego Vaccari, due per il 17enne Andrea Stefani, 1 per il 15enne Iacopo Vivi, 1 per il 16enne Filippo Natali ed una per il 17enne Filippo Fontanesi. Vaccari e Fontanesi hanno entrambi 8 reti all’attivo in questo campionato, dove vedono i rossoblu a soli 4 punti dalla vetta, mentre il Pesaro, pareggiando, è ora a 2 punti di svantaggio. Terz’ultima partita contro la Scandianese sabato prossimo alle ore 17 all’Arcostruttura, mentre le ultime due gare saranno due scontri diretti contro la terza Pesaro e poi in casa della capolista Modena.

SCANDIANO-CORREGGIO = 10-3 (5-1, 5-2)

Scandiano: Sassatelli (C), Vaccari D, Vivi, Stefani, Natali – Fontanesi, Uva A, Vaccari M – All. Uva D

Correggio: Pedroni F, Mangano (C), Scarpa, Pedroni M, Ascari – Gabbi, Prandi, Holban, Castiglioni – All. Jara

Marcatori: 1t: 1’04” Ascari (C), 1’13” Stefani (S), 9’41” Stefani (S), 14’03” Vaccari D (S), 18’09” Natali (S), 20’20” Vaccari D (S) – 2t: 5’12” Gabbi (C), 6’42” Vaccari D (S), 7’08” Vaccari D (S), 14’26” Fontanesi (S), 16’40” Vaccari D (S), 17’20” Pedroni M (tir.dir) (C), 22’27” Vivi (S)

Seconda vittoria stagionale per i piccoli rossoblu di Catia Ferretti che rimangono quindi imbattuti ed in testa alla classifica. 5-0 il risultato contro il Mirandola, dove a segnare quattro gol è stato capitan Simone Vivi, mentre la prima rete è stata realizzata da Lusetti.

SCANDIANO-MIRANDOLA = 5-0 (3-0, 2-0)

Scandiano: Albicini, Valentini, Vivi (C), D’Erchia, Lusetti – Onfiani – All. Ferretti

Mirandola: Lonighi S, Truzzi, Lonighi M, Burduh (C), Albu – Rezzaghi D, Rezzaghi E, Lombardo, Cappello – All. Ialacci

Marcatori: 1t: 3’49” Lusetti (S), 6’01” Vivi (S), 7’29” Vivi (S) – 2t: 6’32” Vivi (S), 12’59” Vivi (S)