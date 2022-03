Il pronao del teatro Comunale di Carpi si colorerà nel fine-settimana

Luce colorata, nel fine-settimana, sul pronao del Teatro Comunale, per due ricorrenze: sabato 26 in occasione della Giornata dell’endometriosi, e domenica 27 per il trentennale del servizio “118”.

Sabato sera la facciata sarà illuminata di giallo, il colore scelto da “A.L.I.C.E. – Endomarch Team Italy” per fare luce su una patologia la cui conoscenza è ancora troppo sottovalutata, se non addirittura nascosta. «La nostra – dicono i promotori – è una battaglia per la conoscenza e contro l’indifferenza. La scarsa informazione rispetto a questa patologia fa sì che non vi sia un’adeguata prevenzione, unica arma attualmente a disposizione per arginarne le conseguenze in assenza di una cura».

Per l’edizione 2022 A.L.I.C.E. ha promosso un’azione su tutto il territorio nazionale, richiedendo agli amministratori locali di illuminare di giallo un monumento per aiutare la propria attività di divulgazione rispetto all’endometriosi. Iniziativa a cui il Comune di Carpi ha risposto concedendo il patrocinio.

Domenica sera invece, sarà il blu a colorare il pronao del teatro, in adesione alle iniziative per il trentennale dell’istituzione del “118”, che hanno già visto Carpi protagonista sabato scorso con una biciclettata sul territorio organizzata da Ausl e Fiab (“Federazione italiana amici della bicicletta”).