Per Crossroads, al Teatro Ebe Stignani di Imola, il celeberrimo trombettista Paolo Fresu

Per la sua seconda tappa al Teatro Ebe Stignani di Imola, il festival itinerante Crossroads gioca uno degli assi del suo vasto programma: giovedì 31 marzo (inizio alle ore 21:15) il celeberrimo trombettista Paolo Fresu proporrà popOFF!, concerto incentrato sulla ‘traduzione’ jazzistica delle canzoni dello Zecchino d’Oro. Per capire quanto Fresu tenga a questo progetto, basta scorrere il cast superlativo che ha convocato: Cristina Zavalloni alla voce, Cristiano Arcelli alle ance, Dino Rubino al pianoforte, Marco Bardoscia al contrabbasso e il Quartetto Alborada, ovvero Anton Berovski e Sonia Peana ai violini, Nico Ciricugno alla viola e Piero Salvatori al violoncello. Il concerto è realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Imola e il Combo Jazz Club di Imola. Biglietti: prezzo intero euro 20; ridotto 16.

Nel pomeriggio, la kermesse musicale organizzata da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna prevede inoltre un appuntamento letterario al Ridotto del Teatro Ebe Stignani (ore 18): Vanni Masala presenterà il suo libro “Le muse del jazz” (Edizioni Curci, 2021), illustrato da Marilena Pasini e dedicato a numerose figure femminili che hanno ispirato la composizione di celebri brani del repertorio jazzistico. L’autore sarà affiancato nella conversazione da Franco Minganti, docente universitario e a sua volta autore di libri su temi jazzistici, dal giornalista Daniele Barbieri, dalla cantante Valentina Monti e dal chittarista Dagmar Benghi.