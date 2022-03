Football americano, secondo impegno per gli Hogs Reggio

Seconda partita casalinga per gli Hogs, alla ricerca della prima vittoria in campionato. Avversari i Reapers Torino al loro esordio per il 2022. Infatti, la loro prima partita contro le Aquile Ferrara è stata rinviata, a causa di casi di positività al covid di alcuni giocatori ferraresi. La partita di Scandiano è quindi molto importante per entrambe le squadre. I ragazzi di Coach Ricard sono chiamati a dimostrare di aver capito i loro errori e di aver messo a punto la strategia per contrastare il gioco avversario.

I torinesi di coach Sturgis al loro esordio, dovranno invece capire se le loro ambizioni di raggiungere le fasi finali del campionato, potranno trovare conferme a Reggio Emilia, o se dovranno aspettare la partita casalinga contro i cugini Giaguari. Da parte reggiana, il coaching staff, farà di tutto per riuscire a dare fiducia ai giocatori in questa prima fase di campionato, ricca di cambiamenti nel roster e nel modulo di gioco. I coaches vi aspettano al Torelli di Scandiano per supportare, come sempre i loro ragazzi, considerando che la media dell’età del reparto d’attacco è di 23 anni. KO ore 20,30.