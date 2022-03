Lunedì 28 marzo Gualmini a Modena per parlare di guerra in Ucraina

Lunedì 28 marzo alle 20.45 l’europarlamentare Elisabetta Gualmini sarà al centro sociale Anziani e Orti di San Faustino in via Leonardo da Vinci 158 per partecipare all’incontro dal titolo: “Ucraina tra oggi e domani. Quali saranno le conseguenze sull’Europa e sull’Italia?”. L’appuntamento è organizzato dai circoli Pd di Madonnina 4-ville, San Faustino, Villaggio Giardino e Cognento-Baggiovara.