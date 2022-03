Rugby: Giacobazzi, un mese dopo riecco la vittoria

Collegarola è di nuovo terra di conquista per il Giacobazzi, che torna a vincere ad un mese esatto dall’ultima volta. Allo stadio “Luciano Zanetti” il XV di coach Rovina supera 34-33 il Lions Amaranto e centra il sesto successo stagionale, il quarto davanti al proprio pubblico. Un risultato giusto per una gara che Modena ha saputo interpretare bene, soprattutto nel primo tempo, con qualche affanno di troppo nella ripresa, quando gli ospiti sono saliti nelle fasi di conquista.

Rovina ritrova Cuoghi in mediana, ma in mischia si presenta con gli uomini contati. L’avvi0 è promettente: il Giacobazzi comanda le operazioni dal principio e al 5’ è già avanti grazie ad una meta di Orlandi, che buca la linea livornese e deposita sotto l’acca. Assandri trasforma e inizia a scaldare il piede. Due minuti e arriva il primo ruggito dei Lions, che rimettono la gara in equilibrio con Giusti e la trasformazione di Magni. È l’unica sbavatura del primo quarto di gara: Assandri riporta avanti i suoi dalla piazzola, poi Cuoghi con un calcetto a seguire disorienta la difesa ospite e trova Flores in area di meta per il 15-7, che diventa 17-7 dopo la conversione di Assandri. Al 23’ è ancora il mediano d’apertura biancoverdeblù a trovare i pali dalla piazzola, portando Modena su un rassicurante +13. Col passare dei minuti il Modena cala l’intensità e la gara di impigrisce: si va al riposo sul 20-7 senza grossi sussulti.

L’intenzione è di chiudere la pratica già ad inizio ripresa, il Giacobazzi ci prova, ma i Lions si confermano avversari scomodi, con individualità di valore ed esperienza, soprattutto nei primi otto uomini. Assandri, sempre lui, trova i pali al 50’ e porta Modena al massimo vantaggio: +16. A riaprire la sfida sono due mete degli ospiti, una a gioco aperto con Freschi e una da maul con Filippi, che a sorpresa rimettono i Lions in scia. Al 65’ Modena mette in vetrina il meglio del suo repertorio per riportarsi a distanza: il subentrato Michelini pesca sulla corsa Guidetti, che piazza lo scatto decisivo prima di scaricare su Assandri, tuffo in meta e tabellone sul 28-19. Nel finale la mischia livornese aumenta la pressione, l’arbitro Marrazzo concede una meta tecnica a 8 dalla fine, poi ci pensa Assandri con due piazzati a mettere in ghiaccio la vittoria. Sull’ultima palla i Lions trovano la meta con Bermieri, nonostante qualche dubbio su un fallo ad inizio azione su Operoso.

La festa al fischio finale è tutta biancoverdeblù, per una domenica resa ancora più dolce dalla proposta di matrimonio del centro Simone Kubler alla compagna Letizia, la meta più bella della giornata.

Tabellino:

Giacobazzi Modena Rugby 1965-Lions Amaranto 34-33

Marcature: 5’ meta Orlandi tr Assandri, 7’ meta Giusti tr Magni M., 11’ cp Assandri, 14’ meta Flores tr Assandri, 23’ cp Assandri; 50’ cp Assandri, 52’ meta Freschi tr Magni M., 60’ meta Filippi, 65’ meta Assandri, 72’ meta tecnica Lions Amaranto, 75’ cp Assandri, 78’ cp Assandri, 80’ meta Bernieri tr Magni M.

Giacobazzi Modena: Rossetto; Guidetti, Orlandi, Kubler, Pergola (46’ Michelini); Assandri, Cuoghi; Flores, Carta, Rodriguez (57’ Operoso); Maiga, Cojocari (61’ D’Elia); Flammia (57’ Malisano), Rizzi, Morelli. Non entrati: Mariani, Picheo, Sawadogo. All. Rovina.

Lions Amaranto: Mazzoni; Freschi, De Libero, Di Mauro, Gregori; Magni M., Magni N.; Bernini, Scardino, Tamberi; Cortesi, Brancoli; Filippi, Giusti, Tichetti. A disposizione: Savaglia, Vitali G., Lischi, Lucchesi, Vitali L., Marchi, Bernieri. All. Brancoli.

Arbitro: Carmine Marrazzo (Modena).

Note: Ammoniti: 20’ Brancoli (Lions Amaranto), 71’ D’Elia (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo: 20-7. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 4, Lions Amaranto 2.

Serie B (girone 2), risultati 14° turno: Giacobazzi Modena-Lions Amaranto 34-33 (4-2), Cus Siena-Rugby Roma 13-17 (1-4), Livorno-Rugby Parma 32-18 (5-0), Jesi-Highlanders Formigine 23-25 (2-4). Riposano: Florentia, Imola.

Classifica: Rugby Parma 46, Rugby Roma 42, Florentia 39, Livorno 37, Lions Amaranto 30, Giacobazzi Modena 27, Cus Siena 21, Highlanders Formigine 14, Jesi 8, Imola -1.

Prossima giornata, 15° turno (03/04/2022): Highlanders Formigine-Livorno, Florentia-Cus Siena, Rugby Roma-Imola, Lions Amaranto-Jesi. Riposa: Giacobazzi Modena, Rugby Parma.