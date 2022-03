Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 21:00 di mercoledì 30 alle 6:00 di giovedì 31 marzo, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Cesena o di Rimini nord.