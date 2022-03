Chiusure notturne programmate anche sulla A13 e sulla Tangenziale di Bologna

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 31 marzo alle 6:00 di venerdì 1 aprile, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.

Sulla Tangenziale di Bologna, invece, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, previste in orario notturno, sarà chiuso, per chi proviene da Casalecchio, lo svincolo che dalla Tangenziale di Bologna immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 marzo;

-dalle 22:00 di giovedì 31 marzo alle 6:00 di venerdì 1 aprile.

In alternativa, si consiglia di proseguire sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro, uscire allo svincolo 7 bis “SS64 Ferrarese” e rientrare dallo stesso sulla carreggiata opposta, verso Casalecchio e immettersi sulla A13 Bologna-Padova.