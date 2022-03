Giuseppe Giacobazzi al Teatro EuropAuditorium di Bologna con ‘Noi – Mille volti e una bugia’

Dall’1 al 3 aprile Giuseppe Giacobazzi (feriali ore 21.00 – domenica ore 16.30) sarà in scena al Teatro EuropAuditorium di Bologna con ‘Noi – Mille volti e una bugia’.

Andrea Sasdelli alias Giuseppe Giacobazzi, ovvero l’uomo e la sua maschera. Un dialogo, interiore ed esilarante, di venticinque anni di convivenza a volte forzata. Venticinque anni fatti di avventure e aneddoti, situazioni ed equivoci, gioie e malinconie, spettatori e protagonisti di un’epoca che viaggia a velocità sempre maggiore. Dove in un lampo si è passati dalla bottega sotto casa alle app per acquisti, dal ragù sulla stufa ai robot da cucina programmabili con lo smartphone; il tutto vissuto dall’uomo Andrea e raccontato dal comico Giacobazzi. Come in uno specchio, o meglio come in un ritratto (l’omaggio a Dorian Gray è più che voluto), dove questa volta a invecchiare è l’uomo e non il ritratto. Sono proprio questi i noi che vediamo riflessi nei nostri mille volti (i rimandi letterari non mancano, dal già citato Wilde a Pirandello, da Orwell a Hornby), convivendo, spesso a fatica con la bugia del compiacerci e del voler piacere a chi ci sta di fronte. È uno spettacolo che con ironia e semplicità cerca di rispondere a un domanda: “Dove finisce la maschera e dove inizia l’uomo?”, che poi è il problema di tutti, perché tutti noi conviviamo quotidianamente con una maschera.

Biglietti: Platea intero 39,00 € – Platea ridotto 34,00 € – Platea abbonato 25,00 € – Platea Under 12 25,00 – Balconata intero € 28,00 – Balconata ridotto 25,00 € – Balconata abbonato 15,00 € – Balconata Under 12 15,00 €

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Piazza Costituzione 5/f,Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540). Nelle giornate di spettacolo il Teatro apre le porte a partire da un’ora e mezzo prima dell’evento. Per assistere agli spettacoli e agli eventi in teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 e presentare il Super Green Pass.